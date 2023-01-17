деревня Самулиха, деревня Самулиха, Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд (на 1905) — Familio

Самулиха

Чечкино-Богородская волость, Шуйский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5712Самулиха, д. вл.при рч. Шорне.1919103639
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Чечкино-Богородская волость
981. Самулиха, деревня бывшая владельческая, при реке Шорне, дворов 11, жителей 60, 8 башмачн. зав.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Шуйский уезд, Чечкино-Богородская волость
7056Самулиха деревня811612321
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