деревня Красная Гора, деревня Красная Гора, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Красная Гора

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1760Красная Гора (Спаское), сц. вл.при р. Рузе.201272622
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Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Бухоловская волость
Дер. Красная-Гора 20697Помещичья усадьба Беляева.
Имение С. Ф. Беляева, при д. Красная-Гора185Московско-Виндавская железная дорога, полустанок Бухолово. 8

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
41836Красная Горадеревня55°56'с.ш.35°43'в.д.N-36-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Спасское сельское поселение
46605434201д Красная Горадеревня
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