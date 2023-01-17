деревня Гришино, деревня Гришино, Солнечногорская волость, Клинский уезд (на 1913) — Familio

Гришино

Солнечногорская волость, Клинский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Клинский уезд, Обуховская волость
651. Гришутино, сельцо бывшее владельческое, при речке Истре, дворов 4, жителей 17, красильный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Солнечногорская волость
Дер. Гришино26558
С-цо Гришино 2655Имение Малинина.
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