Населенное место

Заивись, з. (Жабы), оз. Кульково и Заивись, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 5, у. гор. 44 в., вол. пр. 44 в., ст. кв. 44 в., ст. Березвечь 6 в.