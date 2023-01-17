Ивесь
Глубокский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заивись, з. (Жабы), оз. Кульково и Заивись, жит. 6 (4 м. 2 ж.), дес. 5, у. гор. 44 в., вол. пр. 44 в., ст. кв. 44 в., ст. Березвечь 6 в.
Заивись, д., оз. Заивись, жит. 122 (64 м. 58 ж.), дес. 63, у. гор. 45 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 45 в., ст. ж. д. Березвечь 37 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Ивесь148
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Ивесь67