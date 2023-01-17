Вязоватое
Покровский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3142Вязоватая, д. каз.при р. Трудах.48898344385Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
931. Вязоватая (Упалый Колодезь), деревня бывшая государственная, при речке Трудах, дворов 102, жителей 821
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291662Вязоватоедеревня52°39'с.ш.37°01'в.д.N-37-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54650410116д Вязоватоедеревня