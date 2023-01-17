село Баклаши, село Баклаши, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Баклаши

Шелеховский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Смоленская волость
205Акининская д.крестьяне198
207Баклишинская д.крестьяне380

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Шелеховский район
626084Баклашисело52°13'104°01'N-48-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Шелеховский муниципальный район, Баклашинское сельское поселение
25655402101с Баклашисело
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