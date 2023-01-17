Улик-Елга
Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
778Улюк-Илгина, деревня.при рч. Улюк-илге.901034105104Б. 101 - 102. Т. 4 - 2. — Мечеть 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
472. Улюк-Илгина, деревня бывшая государственная, при реке Улюк-Илге, дворов 38, жителей 222, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
28Улик-Илга, д., мечеть, на реч. Улик-Илге801375205215Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522166Улик-Елгадеревня54°46'00"53°52'00"N-39-048
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80658420136д Улик-Елгадеревня