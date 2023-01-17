деревня Улик-Елга, деревня Улик-Елга, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Улик-Елга

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
778Улюк-Илгина, деревня.при рч. Улюк-илге.901034105104Б. 101 - 102. Т. 4 - 2. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Тюменяковская волость
472. Улюк-Илгина, деревня бывшая государственная, при реке Улюк-Илге, дворов 38, жителей 222, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Белебеевский уезд , Тюменяковская волость
28Улик-Илга, д., мечеть, на реч. Улик-Илге801375205215Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Шаранский район
522166Улик-Елгадеревня54°46'00"53°52'00"N-39-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Шаранский муниципальный район, Сельское поселение Дюртюлинский сельсовет
80658420136д Улик-Елгадеревня
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