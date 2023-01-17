село Варварино, село Варварино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Варварино

Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1515Варварино (Кувшиновка), д. вл.при рч. Кувшиновке.633373250272
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Теньковская волость
825. Варварина, деревня бывшая владельческая, при речке Кувшиновке, дворов 115, жителей 600

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Теньковская волость
Варварина, Теньковскойрусские853
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Камско-Устьинский район
142780Варвариносело55°22'48°52'N-39-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Камско-Устьинский муниципальный район, Варваринское сельское поселение
92630425106с Варвариносело
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