село Новоказачинск, село Новоказачинск, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Новоказачинск

Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Усть-Илинская волость
250Новоказачинское сел.Крестьянских дворов: 51. Всех дворов: 51. 210

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Акшинский район
21026Новоказачинсксело50°24'113°33'M-49-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Акшинский муниципальный район, Новокургатайское сельское поселение
76603450106с Новоказачинсксело
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