деревня Двиноса, деревня Двиноса, Логойский район, Минская область (на 2021) — Familio

Двиноса

Логойский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Виленская губерния, Вилейский уезд, Крайская волость
71. Двиносы, деревня бывшая владельческая, при реке Двиносе, дворов 13, жителей 137, церковь православная

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Крайская волость
Двиноса, д., р. Двиноса, жит. 298 (97 м. 101 ж.), дес. 280, у. гор. 57 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Уша 57 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Логойский район, Задорьевский сельсовет
д Двиноса25

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Логойский район, Задорьевский сельсовет
д. Двиноса33
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