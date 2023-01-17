Двиноса
Логойский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
71. Двиносы, деревня бывшая владельческая, при реке Двиносе, дворов 13, жителей 137, церковь православная
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Двиноса, д., р. Двиноса, жит. 298 (97 м. 101 ж.), дес. 280, у. гор. 57 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Уша 57 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Двиноса25
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Двиноса33