село Приютное, село Приютное, Приютненский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019) — Familio

Приютное

Приютненский муниципальный район, Республика Калмыкия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Астраханский уезд
65Приютная (Амтанур), ст. казен.при р. Ноин-Шарин-Цацата.96404365
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Крестовская волость
150. Приютное (Антапур), село бывшее государственное, при прот. Антапуре, дворов 116, жителей 595, церковь православная, 3 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Калмыкия, Приютненский район
12011Приютноесело46°06'с.ш.43°31'в.д.L-38-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Калмыкия, Приютненский муниципальный район, Приютненское сельское поселение
85628455101с Приютноесело
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