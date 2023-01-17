хутор Шияны, хутор Шияны, Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019) — Familio

Шияны

Ровеньский муниципальный район, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2398Шиянов, хут. каз.при рч. Лозной.13310039145148
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Ровеньский район
133575Шияныхутор49°52'38°51'M-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Ровеньский муниципальный район, Городское поселение поселок Ровеньки
14650151146х Шияныхутор
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