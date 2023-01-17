село Солнечная Долина, село Солнечная Долина, Судак, Республика Крым (на 2019) — Familio

Солнечная Долина

Судак, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Феодосийский уезд
1699Коз (Козы), д. вл. и общ. тат.при руч. Касане.382783210218Церковь православная 1. Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Феодосийский уезд, Таракташская волость
531. Козы, деревня бывшая государственная, при Черном море, дворов 99, жителей 570, мечеть, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Судак
797241Солнечная Долинасело44°52,0' с.ш.35°06,0' в.д.L-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Судак
35723000156с Солнечная Долинасело
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