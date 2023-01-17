деревня Затурье, деревня Затурье, Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Затурье

Себежский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Себежский уезд, Чернейская волость
28Затурьеимение или фольварокСебеж, озероДубровского, православногоА. Васильеву, крест. , прав.5

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Себежский район
438337Затурьедеревня56°17'с.ш.28°30'в.д.O-35-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Себежский муниципальный район, Городское поселение Себеж
58654101231д Затурьедеревня
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