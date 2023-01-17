село Новая Калитва, село Новая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Новая Калитва

Россошанский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2319Новая Калитва, слоб. каз.при рр. Доне и Черной Калитве.127756321192111Церковь православная. Училище. Ярмарок 5. Заводов: винокуренных 2, салотопенный 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ново-Калитвенская волость
1029. Нв. Калитва, слобода бывшая государственная, при реке Доне, дворов 639, жителей 5072, волостное правление (уездный город в 127 верстах), церковь православная, школа Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Россошанский район
7749Новая Калитвасело50°05'с.ш.40°01'в.д.M-37-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Россошанский муниципальный район, Новокалитвенское сельское поселение
20647440101с Новая Калитвасело
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