село Бузовлево, село Бузовлево, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Бузовлево

Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1470Троицкое (Бузовлево), с. вл.при р. Узе.5014120622606Церковь православная 1. Базар. Заводы винокуренный и конный. Мельница 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Троицко-Варыпаевская волость
840. Бузовлево, село бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 152, жителей 1257, церковь православная, лавка, постоялый двор, водяная мельница, винокуренный завод, баз Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Лопатинский район
46962Бузовлевосело52°44'45°40'N-38-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Лопатинский муниципальный район, Сельское поселение Чардымский сельсовет
56642434106с Бузовлевосело
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