Бузовлево
Лопатинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1470Троицкое (Бузовлево), с. вл.при р. Узе.5014120622606Церковь православная 1. Базар. Заводы винокуренный и конный. Мельница 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
840. Бузовлево, село бывшее владельческое, при речке Узе, дворов 152, жителей 1257, церковь православная, лавка, постоялый двор, водяная мельница, винокуренный завод, баз Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46962Бузовлевосело52°44'45°40'N-38-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56642434106с Бузовлевосело