село Субботцы, село Субботцы, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Субботцы

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Александрийский уезд
700Суботец (Гусарская, Малая Аджамка), с. южн. пос.при рч. Аджамке и впадающих в нее балках.4863841022989Церковь православная 1. Сельская расправа.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Дмитровская волость
208. Субботец (Малая Аджамка), село бывшее государственное, при речке Аджамке, дворов 460, жителей 2791, церковь православная, школа, 2 лавки, 4 ярмарки: 2-го февра ля, 9 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12143Суботціселоцентр сільської радир-н Знам'янськийсільрада Суботцівська
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