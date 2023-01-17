Субботцы
Кіровоградська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
700Суботец (Гусарская, Малая Аджамка), с. южн. пос.при рч. Аджамке и впадающих в нее балках.4863841022989Церковь православная 1. Сельская расправа.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
208. Субботец (Малая Аджамка), село бывшее государственное, при речке Аджамке, дворов 460, жителей 2791, церковь православная, школа, 2 лавки, 4 ярмарки: 2-го февра ля, 9 Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-12143Суботціселоцентр сільської радир-н Знам'янськийсільрада Суботцівська