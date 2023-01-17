деревня Попелики, деревня Попелики, Поставский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Попелики

Поставский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Лынтупская волость
Попелики, з., жит. 40 (20 м. 20 ж.), дес. 66, у. гор. 9 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Лынтупы 4 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Поставский район, Лынтупский сельсовет
д Попелики12

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Поставский район, Лынтупский сельсовет
д. Попелики3
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