село Хонуу, село Хонуу, Момский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Хонуу

Момский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Момский национальный улус
11903Хонуусело66°27'с.ш.143°14'в.д.Q-54-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Момский муниципальный район, Сельское поселение Момский национальный наслег
98633423101с Хонуусело
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