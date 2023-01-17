деревня Юмбалово, деревня Юмбалово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Юмбалово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Юнбалово
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3430Юнбашево, д. вл.при рч. Башарихе.543971815
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Авнегская волость
80аЮмбаловоПестиковскоебывшие помещичьи153036
80бЮмбаловоПестиковскоебывшие государственные4109
80вЮмбаловоФедотеевскоебывшие помещичьи235

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247966Юмбаловодеревня59°08'с.ш.40°57'в.д.O-37-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Ботановское сельское поселение
19632404316д Юмбаловодеревня
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