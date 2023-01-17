Порадунь
Вороновский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Поралунь, ф. (Седликовского), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 94, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Бастуны 31 в.
Порадунь, 1-я д., жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 40, у. гор. 27 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бастуны 20 в.
Порадунь, 2-я д., жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 14, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Порадунь60
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Порадунь14