Населенное место

Поралунь, ф. (Седликовского), жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 94, у. гор. 38 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Бастуны 31 в.

Порадунь, 1-я д., жит. 20 (10 м. 10 ж.), дес. 40, у. гор. 27 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бастуны 20 в.