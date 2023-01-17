село Богатое, село Богатое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Богатое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1671Богатая (Павловка), д. вл.при рч. Богатой.454543165152
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд, Афанасьевская волость
470. Богатая, деревня бывшая владельческая, при речке Богатой, дворов 106, жителей 631

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3849Багатеселоцентр сільської радир-н Новомосковськийсільрада Багатська
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