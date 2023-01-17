село Старопетрово, село Старопетрово, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старопетрово

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1604Старая Петрова, деревня.при ключе.203060178179Р. — Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Старопетровская волость
906. Старопетровское, село бывшее государственное, при озере Урьяде и кл. безымянном, дворов 77, жителей 433, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь пр Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Старо-Петровская волость
12Старо-Петрово, с., на прос. дор., церковь, церковно-приходская школа, вол. прав., мануф. и 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 куз.2092294331Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
521241Старопетровосело55°15'00"55°33'00"N-40-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Старопетровский сельсовет
80613437121с Старопетровосело
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