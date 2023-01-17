Старопетрово
Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1604Старая Петрова, деревня.при ключе.203060178179Р. — Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
906. Старопетровское, село бывшее государственное, при озере Урьяде и кл. безымянном, дворов 77, жителей 433, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь пр Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
12Старо-Петрово, с., на прос. дор., церковь, церковно-приходская школа, вол. прав., мануф. и 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 куз.20—92294331Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521241Старопетровосело55°15'00"55°33'00"N-40-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80613437121с Старопетровосело