деревня Ажумишке 2, деревня Ажумишке 2, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Ажумишке 2

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Михайловская волость
Ужелишки, з. (Козловской), жит. 8 (3 м. 5 ж.), дес. 20, у. гор. 28 в., вол. пр. 21 в., ст. кв. 32 в., ст. ж. д. Подбродье 3 в.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Švenčionių rajono savivaldybė, Pabradės seniūnija
Ažumiškės II vs.
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