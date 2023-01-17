Мирклишки
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Мирилишки, з. (Гр. Чапского), жит. 23 (13 м. 10 ж.), дес. 4, у. гор. 16 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Солы 19 в.
Мирилишки, д., р. Понарка, жит. 133 (74 м. 59 ж.), дес. 235, у. гор. 15 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 11 в., ст. ж. д. Солы 18 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мирклишки10
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мирклишки11