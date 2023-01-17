Томашполь
Вінницька область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1545. Томашполь, местечко бывшее владельческое, дворов 184, жителей 1298, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, костел, синагога, 3 евр Показать все
Населенные места Подольской губернии 1905 года
НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Томашполь (с предместьями Белой Качковкой и Людвиковкой)м815719441-
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-2213Томашпільселище міського типуцентр району, центр селищної ради, центр селищної ОТГр-н ТомашпільськийТомашпільська селищна об'єднана територіальна громада