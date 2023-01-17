посёлок городского типа Томашполь, посёлок городского типа Томашполь, Вінницька область (на 2018) — Familio

Томашполь

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Томашпольская волость
1545. Томашполь, местечко бывшее владельческое, дворов 184, жителей 1298, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православных, костел, синагога, 3 евр Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Тимановская волость
Томашполь (с предместьями Белой Качковкой и Людвиковкой)м815719441-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2213Томашпільселище міського типуцентр району, центр селищної ради, центр селищної ОТГр-н ТомашпільськийТомашпільська селищна об'єднана територіальна громада
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