слобода Заолешанская, слобода Заолешанская, Ново-Оскольский уезд, Курская губерния (на 1886) — Familio

Заолешанская

Ново-Оскольский уезд, Курская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Новооскольский уезд
1427Заолешанская, слобода каз. и вл.на рч. Белинькой.218143313340Обе эти слободы лежат в пределах 1-го стана.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Ново-Оскольский уезд, Пригородная волость
603. Заолешанская, слобода бывшая государственная, дворов 110, жителей 669
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