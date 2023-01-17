деревня Нижние Луги, деревня Нижние Луги, Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Нижние Луги

Демидовский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Поречский уезд
8930Луги, с. вл.при колодцах.181520141145Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Поречский уезд, Луговская волость
439. Нижний Луг (Село Луги), село бывшее владельческое, дворов 28, жителей 234, волостное правление, (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, постоялый Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Поречский уезд, Заборьевская волость
329ЛугиВладельческая усадьба2021711Сыроварен. заводь
330ЛугиСело20479Церковь, зем. школа, ярмарка в день св. Духа.
340Нижний ЛугДеревня1849154151Две мелочныя лавки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Демидовский район
86982Нижние Лугидеревня55°27'00"31°30'00"N-36-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Демидовский муниципальный район, Заборьевское сельское поселение
66611445146д Нижние Лугидеревня
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