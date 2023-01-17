деревня Новая Роспашь 2-я, деревня Новая Роспашь 2-я, Красноборский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Новая Роспашь 2-я

Красноборский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устюжский уезд
11466Новая Роспашь (Паровая), д. каз.при р. Двине.96175½62336
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Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Велико-Устюгский уезд, Забеливская волость
8378Новая Роснашь II-яТелеговское.Телеговскийбывшие государственные9814225564

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Красноборский район
471356Новая Роспашь 2-ядеревня61°30'с.ш.46°10'в.д.P-38-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Красноборский муниципальный район, Телеговское сельское поселение
11630432266д Новая Роспашь 2-ядеревня
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