Касьяново
Дубичская волость, Лидский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- имение
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Антополь или Косьяново, им. (Сударикова), жит. 11 (6 м. 5 ж.), дес. 109, у. гор. 59 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. По речье 38 в.