село Толстиково, село Толстиково, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Толстиково

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
704Толстиково, сц. каз.при колодцах.22634142146Часовня православная 1. Мечеть магометанская. Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Высокополянская волость
304. Толстиково, село бывшее владельческое и государственное, дворов 37, жителей 254, часовня, м., 2 постоялых двора, почтовая станция

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Высокополянская волость
село Толстикова«Толстиковское» поч.-телег. отделение22

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
1411Толстиковосело54°48'с.ш.41°41'в.д.N-37-048

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Первинское сельское поселение
61608462176с Толстиковосело
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