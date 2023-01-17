деревня Осеевская, деревня Осеевская, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Осеевская

Череповецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Череповецкий уезд, Шухтовская волость
40Осеевская (дер.)3-го стана, 1-го зем. уч.1-го и 2-го Осеевского53641901603503085земледелиеспжн., пртн., лесные заработкиколодезьС.-х. общ., т-во мелк. кредита, лав. потребит., 2 мелочные лавки, маслодельный завод, смежна с Осеевской зем. школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Череповецкий район
36815Осеевскаядеревня59°20'с.ш.37°44'в.д.O-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Череповецкий муниципальный район, Абакановское сельское поселение
19656404241д Осеевскаядеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close