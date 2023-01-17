посёлок городского типа Заречное, посёлок городского типа Заречное, Рівненська область (на 2018) — Familio

Заречное

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Пинский уезд, Морочанская волость
618. Погост Заречной, местечко бывшее владельческое, при реке Стыре, дворов 75, жителей 330, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 2 лавки

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Пинский уезд, Морочанская волость
Погост-Заречный, имение3123736815
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Погост-Заречный, местечко65612023736815
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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19992Зарічнеселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н ЗарічненськийЗарічненська селищна рада
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