Заречное
Рівненська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
618. Погост Заречной, местечко бывшее владельческое, при реке Стыре, дворов 75, жителей 330, церковь православная, еврейский молитвенный дом, 2 лавки
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Погост-Заречный, имение3123736815Показать скан
Погост-Заречный, местечко65612023736815Показать скан
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19992Зарічнеселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н ЗарічненськийЗарічненська селищна рада