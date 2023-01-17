Гяглишкес
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Геглевка, д., жит. 137 (67 м. 70 ж.), дес. 105, у. гор. 18 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Вильна 21 в.
Геглевка, з. (Сенкевича), жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 20, у. гор. 20 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Вильна 23 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Gegliškių k.