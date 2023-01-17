деревня Сергинцы, деревня Сергинцы, Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Сергинцы

Чусовской муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Пермский уезд, Чусовская волость
220. Воскресенская (Сергинцы), деревня бывшая владельческая, при речке Кутамыше, дворов 7, жителей 79, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Чусовой
737479Сергинцыдеревня58°03'00"57°08'00"O-40-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чусовской муниципальный район, Комарихинское сельское поселение
57658458126д Сергинцыдеревня
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