деревня Палепюкай, деревня Палепюкай, Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020) — Familio

Палепюкай

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Рудоминская волость
Подлипки, з. (гр. Тышкевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 10 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 10 в.
Подлипки, з., жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 18, раз. см. пред.
Подлипни, з., жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 18, раз. см. пред.
Подлипки, з., жит. 10 (5 м. 2 ж.), дес. 19, раз. см. пред.

Адресный реестр Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Vilniaus apskritis, Vilniaus rajono savivaldybė, Nemėžio seniūnija
Paliepiukų k.
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