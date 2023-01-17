Населенное место

Подлипки, з. (гр. Тышкевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 10 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 10 в.

Подлипки, з., жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 18, раз. см. пред.

Подлипни, з., жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 18, раз. см. пред.