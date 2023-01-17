Палепюкай
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Подлипки, з. (гр. Тышкевича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 10 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 10 в.
Подлипки, з., жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 18, раз. см. пред.
Подлипни, з., жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 18, раз. см. пред.
Подлипки, з., жит. 10 (5 м. 2 ж.), дес. 19, раз. см. пред.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Paliepiukų k.