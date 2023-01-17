деревня Каменка, деревня Каменка, Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Каменка

Козельский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Перемышльский уезд
3604Каменка, д. вл.при колодцах.222275365387
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Озерская волость
864. Каменка, сельцо бывшее владельческое, при речке Каменке, дворов 92, жителей 606

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Козельский район
78291Каменкадеревня54°09'35°54'N-36-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Козельский муниципальный район, Сельское поселение деревня Каменка
29616420101д Каменкадеревня
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