деревня Ермаковская, деревня Ермаковская, Яранский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Ермаковская

Яранский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Яранский уезд
17670Ермаковская (Улус), д. каз.при рч. Немдеже.572636103109
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Яранский уезд, Тожсолинская волость
1577. Ермаковская (Улус), деревня бывшая государственная, при речке Немдеже и кл. Кипуне, дворов 31, жителей 202, часовня, торжок на другой день Троицы.
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