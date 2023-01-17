деревня Синило, деревня Синило, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Синило

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Игуменский уезд, Пережирская волость
321. Синила, деревня бывшая владельческая, при реке Свислочи, дворов 37 жит., 300, школа, арест. помещ.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Минский район, Луговослободской сельсовет
д Синило162

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Луговослободской сельсовет
д. Синило69
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