хутор Русско-Власовский, хутор Русско-Власовский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Русско-Власовский

Морозовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Яновская волость
3836Русский поселок, Яновской волости, при реке Быстрой58717200214Сельское правление2411698

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Морозовский район
530732Русско-Власовскийхутор48°23'00"41°36'00"M-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Морозовский муниципальный район, Костино-Быстрянское сельское поселение
60634440121х Русско-Власовскийхутор
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