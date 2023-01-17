Населенное место

Погребнще, ф. (Витковской), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 41, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Уша 25 в.

Погребище, им. (Якутовича), жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 154, у. гор. 36 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Уша 26 в.

Погребище, з. (Якутовича), жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 6¾, раз. см. пред.

Погребище (Дола), з. (Якутович), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 6½, раз. см. пред.

Погребище, з., жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 13, у. гор. 36 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Уша 31 в.