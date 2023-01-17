Погребище
Вилейский район, Минская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Погребнще, ф. (Витковской), жит. 6 (2 м. 4 ж.), дес. 41, у. гор. 35 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 35 в., ст. ж. д. Уша 25 в.
Погребище, им. (Якутовича), жит. 24 (13 м. 11 ж.), дес. 154, у. гор. 36 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 42 в., ст. ж. д. Уша 26 в.
Погребище, з. (Якутовича), жит. 13 (7 м. 6 ж.), дес. 6¾, раз. см. пред.
Погребище (Дола), з. (Якутович), жит. 7 (3 м. 4 ж.), дес. 6½, раз. см. пред.
Погребище, з., жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 13, у. гор. 36 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 46 в., ст. ж. д. Уша 31 в.
Погребище, з., жит. 37 (17 м. 20 ж.), дес. 32, у. гор. 31 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 48 в., ст. ж. д. Уша 33 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Погребище7
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Погребище2