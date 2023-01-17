фольварк Лесище, фольварк Лесище, Ляцкая волость, Лидский уезд (на 1905) — Familio

Лесище

Ляцкая волость, Лидский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Ляцкая волость
Лесище, ф. (кн. Сапеги), жит. 35 (15 м. 20 ж.), дес. 1.143, у. гор. 73. в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Гродно 48 в.
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