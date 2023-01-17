село Завод-Нырты, село Завод-Нырты, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Завод-Нырты

Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Мамадышский уезд
1196Мёшинский завод (Нырты), вл.при р. Мёше.6025272751816Больница. Завод медиплавильный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Абдинская волость
533. Нырты (Мешинский Завод), деревня бывшая владельческая, при речке Меше, дворов 322, жителей 1671, школа, больница, 16 лавок, красильня, базар по вторникам

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Мамадышский уезд, Абдинская волость
с. Завод Нырты, Абдинскойрусские1307
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с. Мешенский Завод, Абдинскойсм. с. Завод Нырты.
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с. Нырты, Абдинскойсм. с. Завод Нырты.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Сабинский район
142793Завод-Ныртысело55°58'50°44'N-39-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Большеныртинское сельское поселение
92652417106с Завод-Ныртысело
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