Завод-Нырты
Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1196Мёшинский завод (Нырты), вл.при р. Мёше.6025272751816Больница. Завод медиплавильный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
533. Нырты (Мешинский Завод), деревня бывшая владельческая, при речке Меше, дворов 322, жителей 1671, школа, больница, 16 лавок, красильня, базар по вторникам
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Завод Нырты, Абдинскойрусские1307Показать скан
с. Мешенский Завод, Абдинскойсм. с. Завод Нырты.Показать скан
с. Нырты, Абдинскойсм. с. Завод Нырты.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
142793Завод-Ныртысело55°58'50°44'N-39-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский муниципальный район, Большеныртинское сельское поселение
92652417106с Завод-Ныртысело
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