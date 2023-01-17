деревня Волчас, деревня Волчас, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Волчас

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Комаровичская волость
580. Волчас, село бывшее государственное, при реке Волчасе, дворов 22, жителей 132, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Комаровичская волость
8Село Волчаспроселочнойреч. ВолчассВолчасскожу с. о. церковн. земли43 2165 5148 5Волчасского пр. 9018
57Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчасседв. К. Ю. Цитовичу, прав. 135Волчасского пр. 9018
58Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчассемещ. М. А. Гриневичу, прав. 127Волчасского пр. 9018
59Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчассекр. Р. К. Илинич, кат. 122Чериковск. р.-к. 9018

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район, Костюшковичский сельсовет
д Волчас33

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район, Костюшковичский сельсовет
д. Волчас40
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