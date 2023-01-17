Волчас
Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
580. Волчас, село бывшее государственное, при реке Волчасе, дворов 22, жителей 132, церковь православная
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Село Волчаспроселочнойреч. ВолчассВолчасскожу с. о. церковн. земли43 2165 5148 5Волчасского пр. 9018
57Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчасседв. К. Ю. Цитовичу, прав. 135Волчасского пр. 9018
58Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчассемещ. М. А. Гриневичу, прав. 127Волчасского пр. 9018
59Хут. Волчасспроселочнойреч. Волчассекр. Р. К. Илинич, кат. 122Чериковск. р.-к. 9018
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Волчас33
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Волчас40