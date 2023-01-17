село Круглое, село Круглое, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Круглое

Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
518Круглое (Поляна), с. каз. и вл.при безымянном пруде.1825205788851Церковь православная 1. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Острокаменская волость
197. Круглое (Поляна), село бывшее владельческое и государственное, дворов 254, жителей 1705, церковь православная, школа, 4 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Лев-Толстовский район
78530Круглоесело53°09'00"39°21'00"N-37-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Лев-Толстовский муниципальный район, Сельское поселение Остро-Каменский сельсовет
42636428116с Круглоесело
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