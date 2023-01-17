деревня Малая Чернава, деревня Малая Чернава, Измалковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Малая Чернава

Измалковский муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2478Чернава малая, д. каз.при рч. Малой Чернаве.262733146141
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Пол-Успенская волость
833. М. Чернава, деревня бывшая государственная, дворов 50, жителей 313, бумажн. ф.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Измалковский район
79998Малая Чернавадеревня52°36'00"37°50'00"N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Измалковский муниципальный район, Сельское поселение Преображенский сельсовет
42627432136д Малая Чернавадеревня
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