Большое Сокурово
Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1283Сокурово, д. каз. и вл.при вершине безымянного оврага.1515249395Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1043. Сокурова, деревня бывшая владельческая, при реке Траме, дворов 25, жителей 160, волостное правление (уездный город в 13 верстах). В 8 верстах — церковь православная Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
1737Сокурово деревня31541126146
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
308542Большое Сокуроводеревня56°09'42°21'O-38-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17615412131д Большое Сокуроводеревня