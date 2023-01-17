агрогородок Дворец, агрогородок Дворец, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Дворец

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Городчевичская волость
158. Двороец, село бывшее владельческое, дворов 34, жителей 270, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Городчевичская волость
12Дворецселоручей безымянныйДворецкого, православногоУспенскому сельскому обществу30
13Дворецдеревняручей безымянныйДворецкого, православногоУспенскому сельскому обществу16
43ДворецфольварокПожежлинка, ручейЛепельского, римско-католическогоИ. И. Салатко-Петрище, двор. , кат.1

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
д Дворец83

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Проземлянский сельсовет
аг. Дворец41
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