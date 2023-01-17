деревня Гусево, деревня Гусево, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Гусево

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
2000Гусево, д. вл.при р. Ламе.13233147165
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Яропольская волость
810. Гусево, деревня бывшая владельческая, при речке Ламе, дворов 49, жителей 337, лавка, маслобойня, красильный завод, бумаго-ткацкая фабрика, бум. шерстянн. ф., кожевен Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Яропольская волость
Дер. Гусево1331863Ткацкая фабрика И. С. Савкова.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
39734Гусеводеревня56°06'с.ш.35°50'в.д.O-36-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Ярополецкое сельское поселение
46605467151д Гусеводеревня
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