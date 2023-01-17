посёлок Милютинский, посёлок Милютинский, Карасукская волость, Тюкалинский уезд (на 1912) — Familio

Милютинский

Карасукская волость, Тюкалинский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тюкалинский уезд, Карасукская волость
Милютинский пос., при оз. Тсрепкуль, на прос. дор.6001361010451
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